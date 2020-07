Kaaris et Gims : bientôt une collaboration ?

Kaaris et Gims se soutiennent, la collaboration est en train de se préciser...

Comme on vous l'a déjà précisé dans d'autres articles, Gims et Kaaris s'apportent beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

En effet, Gims s'est fait remarquer lors de l'annonce du morceau "Goulag" de Kaaris sur Instagram en commentant la publication, tandis que Booba en profitait pour tacler le rappeur de Sevran. Quant à l'interprète de "Zoo", il a aussi fait la promo de l'ancien membre de la Sexion en partageant "Malheur Malheur", son nouveau titre.

De plus, dans sa story Instagram, Kaaris se filme au volant de sa voiture en écoutant "Goulag" et écrit en légende : "Demdem est d'accord donc ça va bien se passer". Cette phrase, accompagnée d'émojis flammes et de mains jointes, fait référence à la femme de Gims, elle-même taclée et affichée par B2o pendant leur clash la semaine dernière, qui semble valider "Goulag". On pourrait même se demander si elle ne ferait pas référence à une possible collaboration.



Effectivement, si on considère que les deux rappeurs se soutiennent énormément et que K Double A a fait un featuring avec Franglish récemment, lui-même un des protégés et amis de Gims et Dadju, alors pourquoi ne pas imaginer Gims et Kaaris ensemble sur un son ? D'ailleurs, ils sont chacun en train de préparer un projet. D'un côté, il y a le rappeur de Sevran avec l'album "Château Noir", de l'autre, on retrouve Gims pour une mixtape 100% rap prévue pour le mois d'octobre.



Il ne nous reste plus qu'à surveiller ça de près et voir si les choses se précisent...