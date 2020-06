Franglish : les nouvelles dates de sa tournée !

Le "Glish Tour" repart !

Prévu au printemps, la tournée de Franglish, le "Glish Tour" a été brutalement arrêté comme toutes les autres par l'épidémie de coronavirus et le confinement. Alors que les spectacles n'ont pas encore repris véritablement, les artistes et les tourneurs se mettent en ordre de bataille pour que la réunion tant attendue entre artistes et public puissent enfin se faire. Pour Franglish qui vient de frapper un grand coup avec son titre en featuring avec Kaaris, ça reprendra au mois de septembre 2020 par l'importante date du Trianon, à Paris.

Bruxelles – La Madeleine initialement prévu vendredi 20 mars 2020 reporté au samedi 21 novembre 2020

Toulouse – Connexion Live initialement prévu jeudi 2 avril 2020 reporté au vendredi 6 novembre 2020

Marseille – Espace Julien initialement prévu vendredi 3 avril 2020 reporté au mercredi 4 novembre 2020

Décines Charpieu (Lyon) initialement prévu samedi 4 avril 2020 reporté au vendredi 20 novembre 2020

Paris – Le Trianon initialement prévu mardi 21 avril 2020 reporté au mardi 29 septembre 2020.

Les dates initialement prévues au Splendid à Lille le 10 avril 2020 et à Cénon (Bordeaux) le 17 avril au Rocher de Palmer sont définitivement annulées.

Les places achetées pour les dates initiales restent valables pour les dates de report.

Pour les dates annulées ou pour ceux qui ne pourraient plus se rendre au concert, ils doivent se rapprocher de leur point de vente pour se faire rembourser.

Mais si vous y allez, vous pourrez écouter ça :

Ou ça :

Ça vaut le coup quand même !