Kanye West annonce un nouvel album !

Il est de retour ! Kanye West revient avec un nouvel album, pour la date, c'est un sujet sensible...

Alors que Kanye West est en pleine collaboration avec Dr. Dre pour un deuxième "Jesus Is King", le rappeur est sur tous les fronts et prépare aussi un autre projet seul.

En effet, il l'a annoncé hier sur son compte Twitter avec une vidéo teasing où on peut voir une femme crier dans un micro. Il balance alors : “ARTHUR JAFA. PROJECT 02. WASH US IN THE BLOOD. FROM THE FORTHCOMING ALBUM GOD’S COUNTRY. TODAY STILL #WESTDAYEVER.”

Jafa, un photographe, avait mentionné qu'il travaillait sur une vidéo avec Kanye West lors d'un live Instagram au mois de mai aux côtés la française Michèle Lamy. Selon les details qu'il avait livré, leur collaboration concernait une musique du prochain album de Kanye intitulé "God's Country". Il précisait : "C'est pour son prochain morceau. Le projet s'appelle God's Country et ce sera pour le premier single je crois. Je ne sais pas si je dois l'annoncer ou pas, je dois simplement planter les graines. C'est pour un single qui arrive. Je ne sais pas quand l'album sortira mais pour le morceau je pense que c'est la semaine prochaine. Peut-être. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas définit."

On comprend alors que ce projet dont Jafa parlait est bien celui que Kanye West a annoncé hier sur son compte Twitter. Et comme vous le savez sûrement, Kanye se contente rarement d'une seule annonce et d'un seul tweet, il a donc poursuivi en déclarant qu'il était sur le point de terminer "Jesus Is King" en compagnie de Dr. Dre. En toute simplicité, il publie une photo du tapis de Dre et s'excuse d'avoir renverser du jus d'orange alors qu'ils sont en train de finir l'album.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée. Cependant, la vidéo du premier morceau "Wash Us In The Blood" dirigée par Jafa devrait être révélée dans quelques heures.