PNL x Netflix : on en sait plus sur leur collaboration !

Les choses se précisent.

Depuis que les réseaux sociaux de PNL ont partagé le fameux logo de Netflix et son bruit si caractéristique tandis que les réseaux de la plateforme faisait également monter le buzz avec un logo QLF, le monde du rap français s'est enflammé sur la collaboration entre les deux entités car finalement, cela voulait tout dire et rien dire. Depuis, les indices arrivent peu à peu et penchent vers un documentaire qui suivrait le duo lors des leurs dernières années. On sait aussi qu'on n'aura pas longtemps à attendre puisque la sortie de ce projet sera effectif le 5 juillet à 20h et qu'il devrait s'appeler "Dans la légende Tour".

Hier, le réalisateur historique des clips de PNL, Mess, partageait une première vidéo qui donnait l'idée qu'on se dirigeait bien sur un documentaire. On y voit les coulisses d'un concert. On se doutait qu'on allait sur quelque chose qui suivait Ademo et N.O.S lors de leurs folles dernières années.