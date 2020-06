Eminem tease une surprise pour les 10 ans de "Recovery"

Il semble bien qu'Eminem a prévu une belle surprise pour ses fans et spécialement pour ceux qui aiment "Recovery", son septième album, celui qui va fêter ses dix ans le 21 juin 2020. Le rappeur de Detroit a en effet teasé une surprise qui devrait arriver lundi 22 juin dans un message publié sur son compte Twitter.

"Recovery" est un des albums les plus personnels et introspectifs d'Eminem. Il y raconte son long et douloureux parcours pour revenir à la sobriété et retrouver la santé. tout est d'ailleurs déjà dans le titre puisque "Recovery" veut dire littéralement récupération en français. Mais c'est aussi l'album le plus vendu de l'année 2010 avec 4 millions de copies physiques écoulés.

Lors d'une interview avec l'animateur de radio Big Boi en 2014, il expliquait qu'il regrettait d'avoir clashé Kanye West et Lil Wayne lors de la préparation de cet album.

"J'en voulais à tout ce qui était chaud à ce moment-là ou à tous ceux qui tuaient vraiment ça. Je me sentais tellement mal envers moi et la musique que je faisais, que j'avais l'impression de devenir un hater et c'est pour ça que j'ai essayé de me singulariser par rapport à Lil Wayne et à Kanye West à cette époque."

On attendra lundi pour savoir ce que nous réserve vraiment le Detroiter mais on a vraiment hâte !