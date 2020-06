LOSSA2SQUA dévoile "Dans ma Debiel 2" avec le clip "En Perte"

Découvrez le nouveau clip "En Perte" de Lossa2Squa !

Issu de la nouvelle génération, Lossa2Squa est un duo musical formé par Danso Lo et Loxi, deux amis originaires de Epinay-Sur-Seine (93). La complémentarité musicale des deux artistes donne naissance à des mélodies entraînantes et des punchlines imparables qui séduisent leur auditoire, comme leur titre "Hinata" en témoigne avec +2 millions de vues.

Plus productifs que jamais, Lossa2Squa sortent aujourd'hui leur nouvel EP "Dans ma Debiel 2" accompagné du clip "En Perte". Dans ce nouveau projet, les Lossa montrent une maturité artistique grandissante et c'est tout en gardant leur identité musicale unique que Lossa2Squa prouvent qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques. C'est le cas avec "En Perte", un titre à contre-pied de leurs premiers succès où la mélancolie est de mise. Une chose est sûre, avec ce nouvel EP, le duo musical est à surveiller de près.

Avec "En Perte", Danso Lo et Loxi traitent principalement de l'amitié et de ses déboires mais surtout, de la fin de celle-ci. Le clip "En Perte" prend place lors d'un dîner entre amis et bien que les Lossa chantent la perte d'anciens alliés, ils montrent avec ce visuel qu'ils se concentrent désormais sur ceux qui les soutiennent. Tour à tour, Danso Lo et Loxi parlent de leurs expériences respectives avec le flow distinctif des Lossa2Squa et proposent un morceau entre rap et RnB.

Le clip "En Perte" de Lossa2Squa est à découvrir sur Générations et leur EP "Dans ma Debiel 2" est à écouter, ici.