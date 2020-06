Maes en colère contre TF1 !

Le rappeur de Sevran se lâche contre "La chanson de l'année".

La sélection pour l'émission de TF1, "La chanson de l'année" est tombée. Parmi les rappeurs, on y trouve Heuss L'Enfoiré, Gradur, Jul, Soolking et Dadju mais pas Maes. Et c'est peut dire que le rappeur de Sevran l'a mal pris. Lui aussi espérait pouvoir concourir pour ce titre prestigieux. Et il avait des raisons d'y croire avec les tubes qu'il a sortis ces derniers mois. Du coup, il s'est demandé comment TF1 faisait sa sélection dans une publication laissant apparaître son amertume.

Preuve que le rap prend de plus en plus de poids dans le paysage musical français, il y a quatre titres dans la sélection de 16 morceaux en lice pour le titre de chanson de l'année qui proviennent du rap. On y trouve Dadju avec "Bobo au coeur", Heuss L'Enfoiré et Gradur avec "Ne reviens pas", Heuss multiplie ses chances puisqu'il est aussi présent avec Jul pour le morceau "Moulaga". Dadju a aussi une deuxième chance puisqu'il est nommé avec Soolking pour le track "Melegim". Mais pas de Maes, malgré le succès de son album "Les derniers salopards" certifiés platine et des titres comme "Blanche", "Distant", "Dragovic" ou "Dybala". Et c'est peu dire que le rappeur de Sevran n'est pas content comme il l'a exprimé sur Instagram en se demandant comment la sélection de TF1 était faite...

Evidemment, comme nous certainement, Maes ne connaît pas tous les titres présents dans cette liste et il pensait légitimement y avoir sa place. Qu'il se rassure, il y a peu de chances pour que cela soit une chanson de rap qui gagne le trophée tant convoité et surtout ses chiffres et la place qu'il occupe désormais dans le rap français sont des critères bien plus significatifs sur l'évolution de sa carrière même si on comprend qu'il aurait aimé une reconnaissance de la part du très grand public. Ce n'est sans doute que partie remise s'il continue sur cette lancée !