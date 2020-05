6ix9ine lâche un teaser de son album !

Et annonce l'enregistrement de son projet.

On parle beaucoup de 6ix9ine, nous y compris, pour toute autre chose que la musique. Il faut dire que le rappeur multicolore a une façon de vivre assez étonnante surtout quand on sait ce qu'il a fait pour survivre. Mais Tekashi n'est pas qu'un personnage d'artiste fou. C'est aussi un rappeur sous contrat qui doit plusieurs albums au label 10K Projects. Alors, apparemment, il s'est mis réellement au travail et a commencé l'enregistrement de son album dont il a partagé un teaser sur les réseaux sociaux.

Ce n'est pas le tout de faire le fou et le troll sur les réseaux, de montrer sa fortune, ses voitures ou de clasher tous les rappeurs qui bougent. A un moment, il faut aussi se mettre au boulot, surtout quand on a reçu 10 millions de dollars pour enregistrer des albums... Alors dans son dernier post Instagram, 6ix9ine a confirmé qu'il commençait l'enregistrement de son prochain projet et a partagé une vidéo sur lequel on entend un extrait d'un nouveau morceau. Son prochain single attendu pour le vendredi 29 mai ?