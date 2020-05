112, Jagged Edge, Beenie Man, Bounty Killer : les prochains Verzuz !

Une gros week-end nous attend !

Swizz Beatz a confirmé ce qui n'était pour le moment qu'une rumeur. L'une des prochaines éditions de "Verzuz" opposera 112 à Jagged Edge. Cette battle aura lieu le lundi 25 mai à 20h, heure de la côte Est des Etats-Unis. Deux jours avant, Beenie Man aura été confronté à Bounty Killer. Un programme lourd et spécial pour le Memorial Day.

"Dernière nouvelle", explique Swizz Beatz. "Je viens d'ajouter à la folie du Memorial Day Weekend @official_je vs @ theofficial112 ce lundi ! Something For The Ladies @timbaland ! C'est un long week-end chargé."