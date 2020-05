6ix9ine disjoncte : "Gooba" n'est pas n°1 au Billboard !

Malgré les menaces, malgré le fait qu'il ait dit que "le monde les regardait", le Billboard n'a pas donné satisfaction à 6ix9ine. "Gooba" n'est pas numéro du Hot 100 malgré ses incroyables chiffres. Il est battu par le duo entre Justin Bieber et Ariana Grande et leur titre "Stuck With U". Le pire ? Tekashi n'est même pas deuxième puisque cette place est prise par un autre duo, Nicki Minaj et Doja Cat, les anciennes numéro une avec le remix de "Say So". "Gooba" fait donc ses débuts à la troisième place du classement et ça, 6ix9ine ne l'accepte pas du tout ! Et il le fait savoir !

Il a sauté sur son compte Instagram et si on excepte son ridicule couvre-chef, il est super vénère.

"Vous devez savoir que le Billboard est un mensonge ! Vous pouvez acheter la première place du Biilboard !"

Il accuse Ariana Grande et son équipe d'avoir acheté 60 000 copies de son titre au dernier moment avec six cartes de crédits différentes pour le faire monter jusqu'à la première place. C'est peut-être vrai mais quand on sait qu'elle et Justin Bieber sont des plus grandes stars américaines actuelles, notamment chez les adolescents, on peut aussi avoir un doute.

"Tu peux te réjouir d'être numéro 1 mais maintenant, explique comment tu as acheté 60 000 fois ton titre avec six cartes bancaires différentes ! [...] C'est de la manipulation, tu peux acheter la première place !"

Ensuite, il montre des chiffres et explique que "Gooba" compte plus de 50 millions de streams depuis sa sortie alors que Billboard n'en a comptabilisé que 30 millions. "Billboard a fait disparaître illégalement 20 millions de streams !", tempête le rappeur habillé de blanc. Ìl est tellement en colère qu'il a même du mal à parler et répète plusieurs qu'on peut désormais acheter la première place du Billboard. Il se perd aussi dans une explication vaseuse avec une pomme rouge pour finalement revenir à l'objet de son courroux et la conclusion de sa vidéo : on peut acheter la première place du Billboard !

6ix9ine avait prévenu, et là il est très très en colère et encore, il ne nous parle pas de la méthode utilisée par le Billboard pour qu'il se retrouve troisième et même pas deuxième...