Kendrick Lamar bientôt de retour ?

C'est le boss de TDE qui le dit !

Dans toutes les nouvelles liées au déconfinement, il y en a peut-être une qui va intéresser les fans de rap plus que les autres. Selon le patron de son label TDE, Kendrick Lamar est sur le point de faire son retour musical ! C'est en tout cas ce que vient d'annoncer Anthony Tiffith, son boss, dans un live sur Instagram dans lequel il a répondu aux fans du rappeur de Compton que le retour de celui-ci était proche.

Cela n'avait échappé à personne que durant le confinement, le label TDE n'était pas resté inactif. Plusieurs des artistes du crew avaient lancé des titres qui n'étaient pas passés inaperçus. Cela a été le cas pour, SiR, Reason, Ab-Soul et Isaiah Rashad. On s'est même dit que Kendrick Lamar allait y aller de son morceau mais finalement, il n'en a rien été. Ensuite, il a été au centre d'une polémique entre French Montana et Young Thug, French soutenant qu'il pouvait partager la tête d'affiche d'un festival car il avait autant de tubes que le rappeur de Los Angeles, Young Thug essayant de le ramener sur terre. Surfant au-dessus de la mêlée, Kendrick n'avait là non plus rien dit.

"Soyez patient, le roi Kendrick sera bientôt de retour".

Il a fallu juste cette petite phrase lors d'un live pour que la planète hip-hop en soit secouée. Une ligne pour faire bouger les lignes justement. Une ligne pour rappeler que derrière le cirque des clashs et du retour de 6ix9ine, il y avait aussi beaucoup d'artistes discrets qui travaillaient dur pour pas seulement sortir des albums mais des classiques. C'est sans doute pour ça que, même s'il a été au centre des discussions alors qu'il n'avait rien demandé, Kendrick Lamar n'a rien dit. Déjà parce que c'est dans sa nature d'être discret mais plus certainement parce qu'il était au travail afin de terminer ce qui serait son cinquième album solo.

Du coup, cette ligne a fait grandir encore l'impatience car cela fait déjà deux ans qu'on attend le successeur de "Damn" sorti en 2017. Si c'est pour bientôt, on peut encore patienter... Mais pas trop !