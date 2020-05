Nelly vs Ludacris : le Verzuz de la culture (vidéo)

La série de battle de hits qui se déroule en live sur Instagram a été initiée par Timbaland et Swizz Beatz. Depuis, elle a réuni de très belles affiches comme RZA et DJ Premier, Babyface et Teddy Riley ou encore Jill Scott et Erykah Badu. Hier soir pourtant, on a encore franchi un palier avec deux légendes du rap américain Nelly et Ludacris. En attendant les hypothétiques rencontres entre Snoop et Jay-Z ou Dr. Dre et Diddy, on a encore vécu un moment d'anthologie.

Les deux rappeurs du sud ont des catalogues très variés et ouverts mais ils possèdent chacun des tubes imparables et ont tous les deux multipliés les distinctions. C'est donc bien une bataille de poids lourds qui s'est déroulée hier comme le monte l'illustration ci-dessous.

Maintenant que l'introduction est faite, sachez que cette battle a été mémorable ! Evidemment, l'idée d'une telle opposition n'est pas celle d'une guerre mais plutôt d'une confrontation pacifique. Et chacun des deux participants a honoré la culture hip-hop en reconnaissant la qualité de la carrière de l'autre et n'étant pas avare en compliments, donnant le ton d'un Verzuz entre gentlemen car chacun a reconnu que la contribution de l'autre pour la culture était d'importance. Et tant pis si Nelly a eu des soucis de connexion. Surtout que pour ne pas laisser les fans sur leur faim, Ludacris a joué un morceau inédit, “Silence Of The Lambs” en feat avec Lil Wayne et produit par Timbaland ! Il a enchaîné avec un autre inédit, un titre avec Chance The Rapper !

Une fois que Nelly est réapparu, ça a été la régalade avec des titres comme "Tip Drill", "My Chick Bad", "Pimp Juice" et "Ho" mais les problèmes du rappeur de Saint-Louis ont continué à perturber le bon déroulement du Verzuz. Quand tout a été réglé, ils ont pu jouer des morceaux comme "Holidae In", "Flap Your Wings", "Saturday (Oooh! Ooooh!)", "What's Your Fantasy" et "Country Grammar (Hot Shit)" alors que le nombre de spectateurs dépassaient les 400 000 !

Enfin, vers la fin du stream, Luda a joué une version jamais sortie de "Money Maker" featuring... Nelly. Une belle surprise et une façon intelligente de réunir les deux "adversaires" du soir.

En bonus, ils ont passé leurs tubes respectifs, "Dilemma" avec Kelly Rowland et "Lovers and Friends" avec Lil Jon et Usher.

Le verdict, c'est avant tout qu'on a passé une superbe soirée mais il semble que, selon les twittos, ça soit Ludacris qui ait remporté ce Verzuz.