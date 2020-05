Vegedream : "Juste une fois", son nouveau single

Vegedream est de retour avec un single frais.

En ce 15 mais 2020, c'est le grand retour de Vegedream sur le devant de la scène. Il attendait la fin du confinement pour livrer "Juste une fois", un single frais et estival pour mettre un peu de joie dans une période qui en manque cruellement. Pari réussi !

Qu-'est-ce que représente "Juste une fois" pour toi ?

Ce morceau est celui de mon retour. Et puis, j'ai voulu faire un titre joyeux, pour l'été, avec de bonnes mélodies qui va offrir au public un instant d'amusement dans une situation qui demande un peu de légèreté. Je l'ai commencé un peu avant le confinement et je l'ai terminé durant. J'avais pris un peu d'avance.

Est-il annonciateur d'autre chose ?

Oui. "Juste une fois" est le premier extrait d'un projet qui va arriver très vite derrière sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'espère le sortir en juin, avant l'été. Je ne dirais rien sur le titre ou sur le tracklisting. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de nouveauté sur cet album et beaucoup de featurings que personne n'attend. Avant le confinement, je suis allé en résidence à Miami dans un séminaire avec beaucoup d'autres artistes. Mais je ne veux pas en dire plus (sourires). J'y ai beaucoup travaillé sur l'album et je continue. Je n'ai pas encore totalement terminé...

Ton morceau est une sorte de remix d'un hit radio du début des années 2000, "Tempted To Touch" de Rupee C'était voulu ?

Totalement. J'en gardais un souvenir joyeux lié à un hit estival. Quelque chose de fun, avec beaucoup de joie, qui apporte aussi de l'amusement. J'étais dans cette recherche également car on en a tous bien besoin aujourd'hui.

Propos recueillis par Grégory Curot.

Découvrez maintenant "Juste une fois", le nouveau single de Vegedream.