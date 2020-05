Jul : nouveau clin d'oeil de Polnareff

Le feat se précise...

L'incroyable bromance entre Jul et Michel Polnareff continue de plus belle ! Contre attente, l'hypothèse d'un feat entre le rappeur marseillais et la star de la chanson française prend de plus en plus d'épaisseur. Le créateur du tube intemporel "La poupée qui fait non" vient de mettre publier via Konbini une cover de "JCVD", une des chansons de la machine. On nous aurait dit ça il y a quelques semaines, on aurait crié au fou !

"C'est un long roman d'amitié/Qui commence entre nous deux" chantaient Elsa et Glenn Medeiros en 1988. Plus de 30 ans après, on pourrait totalement appliquer ces paroles à ce qui se passe entre Jul et Michel Polnareff. C'est si beau une amitié naissante entre un jeune talentueux et plein d'actu avec un homme plus âgé qui a vécu la même chose il y a quelques années. Et si Jul a du respect pour son ainé, la réciproque est vraie comme le prouve cette vidéo.