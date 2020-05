Laylow tease un inédit

Il veut enchaîner après "Trinity".

Alors que son projet "Trinity" n'a pas plus de deux mois et qu'il a marqué les esprits avec cet opus, Laylow se sent sur une bonne dynamique et veut continuer dans sa lancée. C'est ainsi qu'il a mis en ligne une vidéo qui le montre dans un studio en train de kiffer ce qui est semble-t-il un nouveau morceau.