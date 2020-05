6ix9ine : son clip "Gooba" est disponible

La Toile est en PLS !

C'est la fin de près d'un mois d'attente. Annoncé pour ce vendredi 8 mai, le retour de 6ix9ine a bien eu lieu, le jour même de son anniversaire. Le rappeur aux cheveux multicolores, après s'être payé un panneau vidéo géant à Times Square, a mis en ligne son nouveau single accompagné du clip "Gooba" se payant le luxe de faire un bug sur YouTube !

Les fans et les haters de Tekashi attendaient ça depuis le 1er avril, date de sa libération de prison pour cause de coronavirus. Et ça y est ! Il est de retour ! Après moults spéculations et apparitions plus ou moins remarquées sur les réseaux sociaux, 6ix9ine a effectué son véritable retour musical aujourd'hui, vendredi 8 mai, comme prévu, avec le clip de son nouveau single "Gooba" qui a généré 500 000 vues en moins d'une demi-heure, une sacrée performance qu'on aime ou pas le rappeur de Brooklyn.

Et contrairement à ce qui a pu dit et écrit, il n'est pas tout seul dans son clip mais bien entouré de plusieurs jeunes femmes très légèrement vêtues pour qui le twerk n'a aucun secret parmi lesquelles on retrouve sa propre girlfriend. Dans ce titre énervé, on retrouve aussi tout l'univers coloré du rappeur qui, même s'il l'a peut-être fait lui-même et chez lui, n'a pas manqué la vidéo marquant son come-back à la musique. Il rappe à la fois en anglais et en espagnol, accréditant sans doute la thèse qu'il travaille actuellement sur deux albums, un dans chaque langue.

Quant à la publication sur son compte Instagram, elle compte près de 4,5 millions de vues en 30 minutes !