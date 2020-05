Drake, Sopico, Lil Baby : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 1er mai.

On ne va pas se raconter d'histoire, le confinement met quand même un gros coup de frein aux sorties de projets. Alors que le printemps est en général un temps fort de l'industrie de la musique en ce qui concerne les albums mis dans les bacs, en ce vendredi 1er, la liste que nous vous proposons aurait dû être plus importante en termes de quantité. Mais l'important, c'est que la qualité soit là et aussi les surprises puisque Drake a balancé une mixtape que l'on n'attendait pas.

DRAKE - "DARK LANE DEMO TAPE"

Drake nous a fait la surprise de sortir une mixtape cette nuit mixant des titres que l'on connait déjà comme "Toosie Slide", "War" et "When to Say When" et des inédits dont la combinaison dont on a tant parlé avec Playboi Carti. Ce projet de 14 pistes contient aussi des feats avec Future, Young Thug, Chris Brown et Fivio Foreign notamment. Dans la foulée, le 6 God a annoncé que son prochain album sortira cet été.

LIL BABY - "MY TURN DELUXE EDITION"

Lil Baby réédite son album "My Turn" en version deluxe. Sorti en février, l'opus du rappeur d'Atlanta offre six titres supplémentaires aux auditeurs dont deux ont déjà été clippé, "All In" et "Emotionally Scarred". "My Turn" avait été numéro du Biilboard à sa sortie.

MOZZY - "BEYOND BULLETPROOF"

Le Californien Mozzy sort son cinquième album studio contenant 13 morceaux et des featurings avec G Herbo, Eric Bellinger, Polo G et Shordie Shordie notamment. Dans ce projet, Mozzy fait une nouvelle fois admirer la qualité de ses lyrics et la facilité avec laquelle il parle de la rue.

SHA MONEY XL - "CHAIN ON THE BIKE VOL.1"

Le producteur multi-platine Sha Money XL sort son premier album. Un LP de neuf titres sur lequel le cofondateur du G-Unit invite des rappeurs confirmés comme Styles P mais surtout des talents émergents qu'il a voulu mettre en avant pour les faire découvrir à un public plus large. Le projet contient aussi un couplet de Prodigy de Mobb Depp.

SOPICO - "ËPISODE 0"

Un temps en retrait de la musique, Sopico signe un retour remarqué avec son nouvel EP qui contient 5 titres et qui sonne comme la suite de "Ëpisode 1" sorti en 2017. Il accompagne ce projet par un rôle remarqué dans la série Netflix de Damien Chazelle (réalisateur de "La La Land"), "The Eddy" avec Leila Bekhti et Tahar Rahim. S'il a un temps pensé à la retraite, cela semble désormais être derrière lui.

DEMI PORTION - "1990"

Comme souvent chez Demi Portion, c'est de l'artisanat soigné. "1990" a au moins le mérite de dire clairement les choses. C'est un EP nostalgique assumé comme le prouve aussi la pochette sur laquelle on voit Demi-P porter un Ghetto Blaster. C'est hip-hop tant dans le son que dans la démarche.

GEEEKO - "REEL"

Pour son premier projet, Geeeko vient montrer tout ce qu'il est capable de faire sur des prods hybrides et fusion qui tentent autant vers l'Afrique que vers Atlanta. Côté lyrics, le jeune rappeur y raconte sa vie, son quotidien, ses espoirs, des regrets, histoire que l'on puisse bien appréhender le personnage.