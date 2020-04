Lil Pump manque de respect à Juice Wrld

Nouvelle affaire pour Lil Pump après sa vraie-fausse retraite. Dans un extrait de son nouveau titre, le rappeur de Miami évoque la mort de Juice Wrld dans des termes qui n'ont pas plu aux fans du chanteur disparu dont le premier titre posthume vient de sortir.

Dans un vidéo datée du 25 avril, Lil Pump a teasé un de ses nouveaux titres. Dans l'extrait qui est apparu dans un tweet d'une page fan de rap, il rappe :

"Mama told me, 'Don't go to school on a Percocet'/Like Juice Wrld, 70 pounds on the private jet/I was in a purple Wraith riding with two bricks of meth/Uh, I shot him in the arm but it hit his neck (Like)."