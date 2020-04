Gims (sans lunette) : un ancien freestyle met le feu à Twitter !

Gims froisse une instru à l'ancienne.

Parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour mettre Twitter en émoi. Hier, le partage d'un freetsyle à l'ancienne de Gims sans ses lunettes de soleil a suffit pour mettre le feu au réseau social et relancer le débat entre les pros et les antis-Gims. Enfin, pour ceux qui doutaient encore de la technique et du talent du membre de la Sexion, on leur conseille de regarder ce freestyle. Plus jamais derrière, ils ne pourront remettre en questions ses qualités de rappeurs.

C'est Gims lui-même finalement qui a rouvert le débat puisque le fresstyle qui date de ses débuts sans aucun doute a été posté sur son compte Snapchat. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il arrive sur Twitter et relance ainsi le débat. Car, outre le fait qu'on le voit sans lunettes, il découpe un couplet qui montre à quel point il peut kicker quand il le veut et que si son style a évolué vers quelque chose de plus chanté, il a clairement toutes les capacités pour s'y remettre si jamais il en éprouvait l'envie. Cela prouve que son style actuel est un choix musical, pas une perte de capacités...