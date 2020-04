Sniper remixe "Gravé dans la roche"

Confiné dans la roche !

"Gravé dans la roche" est un des morceaux les plus connus de la carrière de Sniper. Mais le morceau issu de l'album du même nom date déjà de 2003. Alors Aketo et Tunisiano, confinés chacun de leur côté, ont refait leurs couplets et les ont partagé pour le plus grand plaisir des fans.

Vous le savez, Sniper n'a pas eu une carrière linéaire. Blacko a quitté une première fois le groupe entre 2007 et 2015, il est revenu le temps d'un album avant de repartir de son côté une nouvelle fois au début de l'année 2019. Depuis, on a peu entendu les deux rappeurs de Deuil-la-Barre bien qu'ils ait tous les deux dit qu'ils continueraient et avaient même annoncé un autre album, "Personnalité Suspecte, vol. 2". Depuis, plus grand-chose. Et puis l'épidémie de coronavirus est passée par là. Alors que chacun est confiné de son côté, Aketo et Tunisiano ont tous les deux revu et corrigé leurs couplets sur le morceau emblématique "Gravé dans la roche" avant de partager le résultat sur les réseaux sociaux. Avec des paroles actuelles, qui reviennent notamment sur leur deuxième séparation d'avec Blacko, ils montrent qu'ils ont toujours la gouache et qu'à aucun moment ils n'ont eu envie de raccrocher. La preuve en images !

Le couplet de Tunisiano

Le couplet d'Aketo