Instagram : les sites à suivre pour faire la fête !

Le coronavirus n'arrête pas le hip-hop.

Le coronavirus rebat les cartes du monde de la musique. Si les artistes utilisent déjà beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs fans, les échanges deviennent de plus en plus intenses à mesure que le coronavirus renforce le besoin de confinement.

C'est sur Instagram Live que les échanges se font de plus en plus. Beaucoup de DJ et d'artistes organisent des soirées virtuelles. DJ D-Nice de Boogie Down Productions a a réussi à réunir plus de 100 000 personnes durant le week-end parmi lesquelles on retrouvait Michelle Obama, Rihanna, Drake, Erykah Badu et Russell Simmons et même les candidats démocrates à l'élection présidentielle américaine Bernie Sanders et Joe Biden.