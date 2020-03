Cardi B de nouveau remixée, elle réclame des royalties !

La vidéo de Cardi B à propos du coronavirus devient un mème !

Hier, on vous parlait du remix par DJ Snake des cris qu'a poussé Cardi B quand elle a compris que le coronavirus n'était pas une blague. Le DJ français n'a pas été le seul à travailler sur ce remix. DJ iMarkkeyz l'a aussi remixé et en a fait un titre qu'il a ensuite mis sur iTunes et Apple Music. Parti comme une blague, le morceau est rentré à la 96e place du top Hip-Hop/Rap Songs de la plateforme et 37e sur iTunes. Or, si Cardi B veut bien rigoler, elle n'en reste pas moins une redoutable businesswoman et demande maintenant sa part puisque le titre est dans les charts.

Rappelons que Cardi B avait mis en ligne une vidéo sur Instagram dans laquelle elle exprimait sa peur du virus.