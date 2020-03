Drake bat le record d'entrées au Billboard Hot 100

Même confiné, Drake continue son chemin en avant.

Le dernier morceau de Drake qui vient de faire son entrée dans le Billboard Hot 100 est un titre de Lil Yatchy, "Oprah’s Bank Account" qu'il partage aussi avec Lil Baby. Mais c'est surtout le 208e titre qu'il parvient à classer dans ce top ! Avec cette nouvelle entrée, il dépasse le casting de "Glee" qui a réussit une performance avec 207 morceaux classés.

Quand il ne lance pas de challenge, Drake est un habitué du Billboard Hot 100 qui, on le rappelle, est le classement de vente des singles aux Etats-Unis, tous styles confondus. Il y est entré la première fois en 2009 avec le titre "Best I Ever Had" et a ensuite battu un record avec une présence continue pendant 431 semaines consécutives, avec des titres différents évidemment. Mais il a tenu jusqu'au 19 août 2017 sans jamais sortir du classement. Six de ses morceaux sont aussi devenus numéro un du classement.

Si le classement de "Oprah’s Bank Account" n'est pas le meilleur de la carrière de Drake, le chanteur canadien est aussi présent dans le top 10. En effet, la collaboration du 6 God avec Future sur le morceau "Life is Good" se situe aujourd'hui en troisième position alors qu'il a passé plus de huit semaines sur la deuxième marche du podium.

La concurrence a du souci à se faire car, si on excepte le casting de Glee, devancé d'une seule longueur, Lil Wayne compte 168 apparitions dans le Billboard Hot 100, Elvis Presley 109 et Nicki Minaj 108. Viennent ensuite Kanye West avec 107 présences puis Jay-Z avec 100 et Chris Brown, 99. On note que la musique urbaine domine largement ce classement et on ne peut que s'en réjouir.