Bientôt une compilation avec les rappeurs du 91 ?

Après "93 Empire", ça pourrait bientôt être au tour du 91 d'avoir son projet commun !

Si on devait nommer les deux départements d'Île de France les plus actifs dans le rap ces dernières années, on est forcés d'admettre que le 93 et le 91 ont eu une productivité hors du commun. A tel point que pour le 93, Sofiane avait décidé de produire un projet commun sur lequel on retrouverait presque tous les rappeurs du département. Une idée qui s'est transformée en succès phénoménal, avec des certifications à la clé et des retours au micro de NTM ou encore Alpha 5.20. Apparemment on pourrait avoir droit au même projet de la part des rappeurs du 91 !

En effet Wejdene, jeune artiste du 91, a dévoilé l'information lors d'une interview pour Le Tohu Bohu, sur VL. Elle a annoncé qu'elle y participerait elle-même et quo'n y retrouverait a priori Ninho, Niska, ou encore la MMZ, le groupe de Corbeil soutenu par PNL. La MMZ serait d'ailleurs à l'origine de l'idée toujours d'après Wejdene. On espère évidemment que PNL y fera un tour, surtout si c'est leurs potes qui vont créer le truc, mais également qu'ils n'oublieront pas les anciens du 91 toujours en exercice, comme Ol'Kainry ou encore Nubi ou Sinik.

Car la productivité et le talent du 91 ne datent pas d'hier et il leur faudra le soutien de la génération d'avant si les artistes veulent toucher un public plus large, à l'image de "93 Empire". On vous tient au courant dès qu'on a plus d'informations, sur les participants, les producteurs ou la date de sortie de ce projet. On a hâte de découvrir comment ça va évoluer.