Rich The Kid, Blueface, VSO... Les sorties d'albums de la semaine

Découvrez les meilleures sorties d'albums rap de ce vendredi 13 mars.

Qui dit vendredi dit sorties d’albums ! On vous a préparé notre sélection à nous. Et vous allez voir qu’entre rap français et rap US, on a été gâté !

RAP FRANÇAIS

VSO : "ADRENALINE"

Côté frenchy, on a un coup de coeur et pas des moindres : VSO. Un groupe 100% nîmois composé de trois amis : Alien, Vinsi et Pex. Ce nouvel album porte un nom : "Adrénaline". Comme la sensation que l'on a lorsque l’on découvre les sons de l’opus. La team a mis toute son énergie pour nous offrir une pépite. Les trois potes l’affirment : "C'est une expérience cet album. Pas besoin de titre éponyme car l'adrénaline est dans chacun des titres. C'est aussi notre fioul, c'est pas très écolo mais c'est ce qui nous pousse et nous a poussé jusqu'ici. L'adrénaline, c'est dur à définir, c'est quoi ? Gueuler une chanson ? Un sentiment amoureux ? Pour l'album, il fallait plus, on ne voulait pas réduire ça à un seul titre".

On a 19 titres, garnis de feats forts et énergiques. A l’image du groupe quoi !

Découvrez ce bijou :

On quitte le pays, direction les US ! On aime vous faire voyager chez Generations… Et là, on vous propose des masterclass, la crème de la crème ! Il s’agit de Blueface, Rich The Kid et Don Toliver, Clear Soul Forces et Jay Electronica.

RAP US

BLUEFACE : "FIND THE BEAT"

Blueface livre "Find the Beat". Il l’affirme, sur cette album il a mis son "petit assaisonnement". Il a voulu montrer ce que c’était que de faire du Blueface. L’opus contient les singles qu’on connait déjà tels que “Holy Moly” et “Obama”. On a de gros feats aussi avec DaBaby, Gunna, Lil Baby, Stunna 4 Vegas, YBN Nahmir, Jeremih, Polo G, et plus encore.

Kiffez ça :

RICH THE KID : "BOSS MAN"

Rich The Kid, le rappeur new-yorkais qui s’implante de plus en plus dans le game a sorti lui "Boss Man". On peut dire qu’on attendait ce projet avec impatience. Il avait déjà dévoilé la tracklist, qui comprend des collabs avec Lil Baby, DaBaby, Lil Tjay, London On Da Track ou encore Post Malone. Le son qu’il kiffe le plus de son opus ? “V12”. Une merveille.

On valide fort, et vous ?

DON TOLIVER : "HEAVEN OR HELL"

On termine avec un rappeur à ne pas sous-estimer : Don Toliver. Il s’est imposé comme l’une des étoiles montantes du milieu. Depuis la sortie de sa mixtape en 2018 "Donny Womack", le rappeur de Houston a gagné de plus en plus d’attention, grâce en grande partie à ses collaborations dingues. C’est bien simple entre Eminem, The Weeknd, et Travis Scott, il a bossé avec les meilleurs. L’artiste de 25 ans a donc présenté son premier album tant attendu. Le nom ? "Heaven or Hell". Il a qualifié son projet de "meilleur album de cette décennie". Modeste en plus de ça ! L'opus comprend des titres comme "After Party", "Cardigan", "Can’t Feel My Legs", et "Had Enough", lâchés précédemment.

Découvrez le reste :