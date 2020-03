Ninho : Dans le top Spotify World avec "Lettre à une femme" !

Le son du N.I bat des records mondiaux...

Mode romantique activé ! Ce week-end, Ninho nous a tous surpris en lâchant le fameux projet "M.I.L.S 3", teasé depuis novembre dernier. Succès monstre pour l'artiste qui n'a sans doute pas vu venir le bouillonnement qui s'est créé autour de "Lettre à une femme", déjà dans le top Spotify. Explications !

Carton plein pour N.I ! Après les rumeurs de "leak" vendredi soir, le rappeur de 23 ans a su surprendre son audience en balançant son album sur Deezer samedi matin. Les premiers tweets annoncent la sortie de "M.I.L.S 3" ; l'équipe de Ninho préparait son arrivée sur Spotify et Apple Music... Forcément, tout le monde a dû trouver du temps pour écouter le projet. En une journée, le rappeur a enregistré 9145 streams ! Un record pour l'artiste déjà diamanté.

Le succès de "M.I.L.S 3" était prémédité. Mais toute l'effervescence qu'a engendrée la douzième piste du projet, ça, on ne l'a vraiment pas vu venir ! Le son a fait le tour sur les réseaux mais c'est surtout les femmes amatrices de rap français qui sont complètement tombées "love" de cette chanson d'amour. Avec "M.I.L.S" et "M.I.L.S 2", on s'est habitué au "Ninho de la street" mais avec ce son romantique, les fans ont été séduites !

Les femmes sont bonnes clientes et seulement quatre jours après la sortie de sa mixtape, le son "Lettre à une femme" s'est placé dimanche à la 111ème place du classement Spotify World (monde) avec un total de 992 200 streams, du jamais vu en si peu de temps ! Lundi, 1 281 000 de streams, il switch à la 76ème position ! Des chiffres qui ne cessent de progresser...

Le milion a été atteint pour le rappeur qui s'habitue petit à petit aux gros chiffres... Pour rappel, ses quatre anciens projets comptabilisent des millions de ventes. Bravo N.I. !