Pop Smoke : son album produit par 50 Cent sortira en mai

50 Cent se chargera donc bien de la production du premier album posthume de Pop Smoke.

Les décès dans le rap US sont devenus une chose tellement fréquente qu'il est difficile de dire qu'ils sont "marquants", tant ils s'enchaînent à un rythme effréné ne laissant pas le temps au game d'en tirer les enseignements. Mais la mort de Pop Smoke, le 19 février dernier, pourrait bien avoir un gros impact. Notamment par son caractère affreux : il a été assassiné dans sa villa par des inconnus, après avoir posté son adresse sur le Web. Une disparition qui laisse le game orphelin d'un des artistes les plus talentueux du moment, en témoignent les deux volumes de son projet "Meet The Woo".

50 Cent, devenu proche du jeune Pop Smoke (les deux sont new-yorkais et la presse US qualifiait Pop de nouveau Fifty par moments), a décidé d'offrir aux fans l'album posthume du défunt. Car l'artiste a disparu alors qu'il était sur le point de nous livrer son premier véritable album solo. Fif' s'est donc proposé sur le net pour terminer la production du projet, visiblement déjà très avancé. C'est désormais officiel, c'est bien Curtis Jackson qui finira de produire cet album et il a même annoncé sur Instagram que le projet est prévu pour sortir en mai !

50 Cent appelle également Post Malone à entrer en contact avec lui, probablement pour poser sur un des morceaux de l'album posthume de Pop Smoke, ou peut-être l'aider sur les mélodies. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de voir Fifty faire parler de lui pour autre chose que des clashs...