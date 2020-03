Booba, Kalash, 13 Block...la programmation du Festival Chorus 2020 !

Le festival s'annonce ouf !

Le festival Chorus aura lieu du 25 au 29 mars prochain à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Le vendredi 27 mars marquera le retour du plus boulonnais de tous les rappeurs : Booba. Le Duc de Boulogne revient dans sa ville d’origine dans le cadre d’une soirée exceptionnelle.



Originaire des Hauts-de-Seine, B2O représente Boulbi et le 92 depuis le début de sa carrière et la création de son groupe mythique « Lunatic » en 1994. Tout en cultivant sa place comme un des boss du rap game, il développe une nouvelle génération d’artistes depuis quelques années sous ses deux labels 92i et 7 Corp.

Concernant les autres soirées, des artistes de tous genres musicaux se produiront sur scène, de Ibrahim Maalouf à 13 Block en passant par Arsenik et Chilla, le Festival s'annonce très chaud !

Voici la programmation complète :

VENDREDI :

En avant-première de son concert, BOOBA présentera ses nouveaux talents au public à l’occasion d’une soirée CARTE BLANCHE, élaborée en collaboration avec le Festival Chorus.



SAMEDI :

JOEY BADA$$

IBRAHIM MAALOUF / JOY CROOKES

VICTOR SOLF / SHHT / NAYANA IZ /

EBONY FRAINTESO/ ALTIN GÜN / ATOEM / BEN L'ONCLE SOUL

BLU SAMU / DAYS IN ORBIT / GYSTERE / JAUNE

JUPITER & OKWESS / KEREN ANN / L'ECLAIR

MACADAM CROCODILE / MOONCHILD SANELLY / ODEN & FATZO

SKINNY PELEMBE / SONGO / SÜEÜR

YELLOWSTRAPS



DIMANCHE :

KALASH

ZOLA / ARSENIK

13 BLOCK / S.PRI NOIR / KIKESA

CHILLA / KEY LARGO / KOBO/ KELVYN COLT

MIKANO / YUZMV / LALA & CE / JOK'AIR / 7 JAWS

DEE NASTY B2B THE REAL FAKE MC

FANNY POLLY / KT GORIQUE

SIMONY