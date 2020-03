JuL : Il tease un premier extrait de son nouveau projet !

Le son annonce la couleur : l'été sera chaud !

Jamais loin, JuL nous a déjà lâché un extrait de son nouveau projet. Le rappeur qui fait la fierté des marseillais semble prêt à nous sortir un nouvel album trois mois après le dernier... Voici les premières news !

En décembre dernier, il nous offrait un double album plein de sons ambiançant ; JuL s'est donné pour mission de proposer à ses fans au moins deux projets par an. Dans une interview donnée au média "Konbini", il avait déjà annoncé bosser sur de nouveaux sons avec des sonorités différentes. En exemple, JuL le créatif souhaite utiliser des sons de clôches d'Eglise pour son nouveau projet. En tout cas, le rappeur semble hyper déterminé et satisfait de son taff car ce matin, il a déjà lâché un premier extrait :

Mention spéciale à la petite danse du rappeur dès que le son commence à être ambiançant. Prêt à bouger dessus cet été ?

Souvent critiqué, mais jamais égalé ! JuL est l'artiste rap français le plus prolifique et le plus créatif de ces dernières années. Ses productions sont uniques. La preuve, tous les rappeurs lui proposent des featurings : Mister V l'a invité sur le son "Pirelli", Maes sur son tube "Dybala" et Soolking, qui sortira son double album "Vintage" le 20 mars prochain peut lui aussi compter sur JuL avec le feat "CNLZ". Le rappeur de Marseille est vraiment partout et chez lui en même temps.

Au printemps 2020, si vous êtes du côté de la cité phocéenne, sachez que JuL performera à l'Orange Vélodrome. Un concert historique prévu pour le 6 juin prochain.