Boosie Badazz confirme un album avec NBA Youngboy !

Boosie Badazz et NBA Youngboy vont bientôt nous dévoiler le fruit de leur collaboration.

Les albums communs ne se font plus tant que ça en France mais ils sont plus que jamais à la mode aux USA. Il faut dire qu'avec le nombre de rappeur qui augmente les artiste sont l'embarras du choix pour savoir avec qui collaborer. En ce moment c'est évidemment le projet commun entre Drake et Future qui attire toute l'attention, même si les deux artiste sne laissent filtrer que très peu d'info à ce sujet. Mais il y en a un autre qui pourrait lui aussi faire plutôt mal à sa sortie, un album commun entre Boosie Badazz et NBA Youngboy.

Deux rappeurs de générations totalement différentes puisque Boosie a 37 ans et NBA Youngboy bientôt 21. Deux univers musicaux légèrement différents également, même si les deux artistes aiment le gangsta rap et les refrains chantés dans lesquels ils expriment leur motivation, leur souffrance ou leur colère. Les deux rappeurs ont par contre le même penchant à se fourrer dans de sales histoires qui les envoient en prison. Ils sont tous les deux natifs de Bâton Rouge et ont tous les deux fait de nombreux allers-retours à l'ombre.

C'est d'ailleurs pendant l'incarcération de NBA Youngboy, en juin dernier, que Boosie Badazz avait révélé cette histoire de projet commun avec le jeune rappeur. En story sur Instagram hier, il déclarait qu'ils préparaient bien un album et non pas une mixtape. Il a également dit qu'il voudrait que l'album comporte 13 morceaux et que 9 étaient déjà finis. On ne devrait donc pas tarder à découvrir ça !