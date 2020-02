13 Block, Jul, SCH, Dadju, Cheb Mami (...) ils sont tous dans le nouvel album de Soolking !

La tracklist remplie d'artistes prestigieux...

Le phénomène Soolking sera bientôt de retour dans les rangs du rap français ! Très actif ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans les médias, il vient de nous balancer la tracklist de son double album. La voici.

L'artiste fait la fierté de l'Algérie ! Après nous avoir lâché l'album "Fruit Du Démon" en novembre 2018, Soolking s'est beaucoup concentré sur un potentiel nouveau projet musical. Sur près d'un an, il a travaillé sur un double album avec 20 titres, certains sont de feu et d'autres de glace. Un album métaphorique sur une personnalité en contradiction baptisé "Vintage", disponible le 20 mars prochain.

Soolking a lâché "Bébé Allo" qui retrace l'histoire d'un homme brisé, en prison, qui souhaite retrouver sa femme et son enfant. Puis, il s'est uniquement concentré sur son nouvel album via un premier gros featuring avec Dadju nommé "Melegim". Deux loveurs réunit pour écrire une chanson d'amour entre Paris et Bodrum (Turquie). Samedi 22 février, le King sortira également "Marilyn" un son extrait de la partie "glace" de son projet, en duo avec SCH.

Un nouveau son nous sera dévoilé ce week-end et la tracklist complète est enfin disponible !

En vidéo teasing, on se retrouve dans une chambre vintage à l'ancienne. A la télé, tous les sons apparaissent. Et les featuring sont incroyables : en plus de Heuss l'Enfoiré et Dadju dans la partie feu, on retrouve Cheb Mami & Gambi. Dans la partie glace, SCH est de la partie mais aussi 13 Block, Jul & Kliff ainsi que Mero. Une partie chantée et l'autre rappée ?

Rendez-vous le 20 mars !