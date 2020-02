Meryl en première partie d'Angèle !

Meryl sera en première partie du concert d'Angèle à l'AccorHotels Arena de Bercy, la veille de la sortie de sa mixtape "Jour Avant Caviar".

Meryl est en train de réussir son opération séduction dans l'hexagone, après ses apparitions remarquées en clip ou en freestyle pour divers médias. Des clips qui dépassent facilement le million de vues et une musique facilement identifiable, de la trap bien énervée avec une attitude gangsta et des passages chantés. La rappeuse a tout ce qu'il faut pour réussir, d'autant qu'elle vient désormais de s'offrir un sacré coup de projecteur comme elle l'a déclaré lors d'une de ses dernières interviews.

En effet Meryl assurera la première partie du concert de Angèle à l'AccorHotels Arena de Bercy, à Paris, le jeudi 20 février prochain. Un véritable événement puisque Angèle est une des stars les plus demandées du moment et que 20 000 personnes sont attendues à son concert ce soir là. De quoi bien faire parler de soi après une première partie efficace. Meryl a une énorme opportunité de prendre une nouvelle dimension, opportunité que d'autres rappeurs attendent plusieurs années, parfois juste pour mettre un pied sur scène à Bercy pendant le concert d'un pote plus connu.

On salue le choix osé de la programmation qui a prévu deux artistes aux styles musicaux assez différents, on espère également que le public saura apprécier le talent de la Martiniquaise à sa juste valeur, même si sa musique est très différente de celle d'Angèle. Meryl devrait réussir à bien retourner la salle avec sa trap énervée, et profitera de l'occasion pour interpréter les morceaux de sa mixtape "Jour Avant Caviar", qui sera disponible le 21 février, le lendemain du show !