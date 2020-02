Jul devient le rappeur qui a le plus vendu en France !

Jul devient le vendeur numéro 1 de toute l'Histoire du rap français.

Si on jette un oeil sur la décennie musicale qui vient de s'écouler, difficile de passer à côté du phénomène Jul. Le Marseillais a réussi le tour de force de se hisser tout en haut des classements de ventes, mais surtout dans tous les clubs et toutes les soirées de France, le tout en étant sur son propre label. En 6 ans de carrière l'OVNI nous aura sorti pas moins de 19 projets depuis "Dans ma paranoïa" jusqu'à "C'est pas des LOL" récemment. Un véritable charbonneur qui force le respect même chez ceux qui ne sont pas fans de sa musique, de moins en moins nombreux.

Ses chiffres de ventes parlent d'eux-mêmes : sur 12 albums studio Jul aura décroché à chaque fois au minimum un disque de platine, allant jusqu'à la consécration avec le disque de diamant pour "My World". Des scores impressionnants qui font qu'aujourd'hui, Jul est devenu le rappeur français à avoir vendu le plus de disques de l'Histoire avec 4 millions d'albums vendus. L'artiste a célébré tout ça dans un petit montage partagé sur Twitter dans lequel il remercie les fans.

La vidéo précise également que Jul est le deuxième plus gros vendeur de disques en France derrière Johnny Hallyday, un fait qui n'est pas anodin. On lui souhaite bonne continuation pour la suite, même si ça va être compliqué d'aller encore plus haut que ça. Deviendra-t-il le Johnny de la génération actuelle ? L'avenir nous le dira.