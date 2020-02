Kodak Black veut attendre d'être libéré avant de sortir un nouvel album

Si Kodak n'atteint pas le disque de platine, il attendra sa sortie de prison pour lâcher un album.

Kodak Black a fait une petite mise à jour à ses fans sur son prochain album. Il dit que s’il n’atteint pas le disque de platine avec son nouveau single "Because of You" avant son anniversaire, il ne publiera pas de nouvel opus tant qu'il est en prison.

Ce dimanche 16 février, les fans de Kodak Black ont du bien jacter. Le rappeur incarcéré a publié un extrait de "Because of You" sur Instagram avec une légende très significative. Il affirme que si ce nouveau petit bijou n’atteint pas le disque de platine avant son anniversaire, il faudra attendre sa sortie de prison pour qu’il lâche un album. Pour info, Kodak est né le 11 juin 1997.

Il dit : "Si ça n’atteint pas le disque de platine avant mon anniversaire, je ne vais pas livrer d’album. Si vous ne le faites pas, vous devrez attendre jusqu’à ce que je rentre à la maison #Vérité 'Because Of You’".

Kodak pourrait sortir de prison en août 2022, donc dans 2 ans et demi. Mais ça ne veut pas dire que l’artiste et sa team mettent de côté sa carrière musicale, bien au contraire. C’est tout naturellement que le 14 février, la journée des amoureux, il a publié un nouveau projet. Ce fameux : "Because of You". Le titre est clairement une déclaration d’amour de Kodak. Il parle de sa relation avec une femme et ce qu’elle lui apporte. Il rappe : "Tout ça à cause de toi, je vais être un meilleur homme/ Maintenant je veux faire, des choses que je n’ai jamais faites/ Je vais m’ouvrir, et montrer un autre côté/ Je n’ai montré personne, je n’ai montré personne, ouais/ Je n’ai montré personne de ce côté de moi/ Je pense que j’aime quelqu’un, je veux faire confiance à quelqu’un, et finalement j’ai le béguin pour quelqu’un".



Un Kodak vrai et sincère. On valide fort.