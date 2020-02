Saint Valentin : Les meilleures playlists rap

La Saint Valentin c’est bien, en musique, c’est mieux !

Que ce soit avec votre compagnon, votre amant, votre sexfriend ou même avec un premier date, il est important de tout préparer et de ne pas y aller en freestyle sous peine de flopper.

Et pour bien gérer la soirée, on vous conseille très fortement d’avoir une bonne playlist !

Pourquoi ? Parce ce que des bons sons vont forcément t’aider à passer une bonne soirée et surtout à conclure ! (Croyez-nous, une bonne musique fait de meilleures passes dé que vos meilleurs potes !).

Comme on sait que c’est relou de faire une playlist, on a décidé de vous aider avec quatre playlists pour bien kiffer la Saint-Valentin (même pour les célibataires).

- Pour les nostalgiques de R&B

Ceux pour qui “le son c’était mieux avant”, ceux qui ont grandi avec Ashanti, Usher, Destiny’s Child, ou encore ceux qui aime la douceur, voici THE PLAYLIST !

Au programme : Omarion, Brandy, Ne-Yo, Mario … de quoi installer un climat très très chaud

- Pour les célibataires

Ceux qui détestent l’amour, ceux qui veulent expulser leur tristesse ou encore ceux qui veulent juste se souvenir de bons moments, voici notre playlist spéciale Cœur Brisé

Le rap français est à l’honneur ici ! Dinos, Lonepsi, Luidji, Dadju … De quoi bien détester l’amour !

- Pour ceux qui veulent passer un moment intime Qui dit Saint-Valentin, dit surtout trafic d’endorphine. Pour cette occasion, je vous sors ma playlist personnelle pour accompagner les parties de jambe en l’air.

Attention au diabète ! Josman, The Weeknd, Hamza, Burna Boy… c’est très très sucré !

- Pour ceux qui comptent se la coller entre pote pour la Saint-Valentin

Qui a dit que les célibataires ne pouvaient pas passer une bonne soirée ? Entre potes, histoire de tailler les couples de votre entourage autour d’un verre. Et c’est surtout l’occasion de se lâcher, ne pas se prendre la tête et jouer tous les sons qu’on kiffe sans assumer dans la vie quotidienne.

La crème des années 2000 ! Tragédie, Menelik, K-Maro, Larusso, Tragédie … C’est cadeau !

On espère que cela va vous permettre de passer une bonne soirée (ou à découvrir de nouveaux sons). Et pour ceux qui n’aiment pas la Saint-Valentin, ceux qui ont la haine sur leur ex, voici un son qui va vous permettre de vous défouler



Oliv'