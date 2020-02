Travis Scott ou une intelligence artificielle ?

Difficile de deviner qui, de Travis Scott ou d'une intelligence artificielle, a composé ce nouveau morceau...

Vous n'êtes pas sans savoir que les nouvelles technologies progressent chaque jour et particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Capables des calculs les plus fous, ces IA ont également d'autres applications et leur fonctionnement les rapproche de plus en plus de ce qu'on pouvait voir dans les films de Science-Fiction d'il y a 30 ans. Dernière innovation en date, le "deepfake", qui permet à un logiciel de créer des contenus audio et vidéo en imitant de manière très fidèle des modèles humains. Et cette fois c'est Travis Scott qui y a eu droit, grâce à l'agence Space150.

L'agence a mis au point un bot qui permet grâce au deepfake d'imiter le rappeur auteur de "Astroworld". Le résultat c'est une chanson et un clip, "Jack Park Canny Dope Mane". On peut dire que tout ça est assez bluffant puisqu'on reconnaît clairement les intonations du rappeur ainsi que sa gestuelle. Mais si vous tendez un peu l'oreille vous remarquerez de légères différences au niveau des sons les plus graves ou les plus aigus. Rien à dire par contre pour ce qui est des schémas de rimes, bien analysés par la machine. On peut admirer la performance qui est sûrement loin d'être la dernière dans ce style.

Ned Lampert, directeur de Space150, a déclaré : "Nous nous sommes dit : et si nous faisions une chanson en utilisant l'intelligence artificielle? Nous avons donc choisi Travis Scott car sa musique est à la fois singulière et esthétique". On a hâte de voir ce que ça donne sur des morceaux plus kickés ou avec des voix moins électroniques.