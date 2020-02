6ix9ine : Cam'ron soutient un de ses co-accusés !

Cam'ron montre son soutien à l'un des co-accusés dans l'affaire fédérale de 6ix9ine qui se trouve être un associé du rappeur de Harlem.

Hier, le média américain XXL a confirmé dans des documents juridiques que Cam avait écrit une lettre de soutien au nom du membre de Nine Trey Gangsta Bloods, Aljermiah "Nuke" Mack. Dans la lettre au juge fédéral Paul Engelmayer, Cam appelle Mack "une personne décente avec un bon cœur" et dit qu'ils se connaissent depuis plus de dix ans.

"J'ai eu le plaisir de connaître M. Mack au cours des dix dernières années", commence la lettre de Cam. "M. Mack est une bonne personne et a toujours eu de la moralité dans ses actions. C'est pourquoi je peux vous assurer que bien qu'il ait eu des déboires récents, c'est une personne décente avec un bon cœur".

Le rappeur de Harlem a clôturé la lettre en promettant son soutien pour aider à réhabiliter Mack afin de "lui permettre de devenir un membre incontournable de la communauté".

En partie à cause du témoignage de 6ix9ine, en octobre dernier, Mack a été reconnu coupable de complot de racket ainsi que de complot en vue de distribuer des stupéfiants.

Sa condamnation sera prononcée le 24 février prochain et la lettre de Cam'ron a été incluse dans les documents soumis par l'équipe juridique de Mack lundi dernier en vue de préparer le jugement. Dans les documents, Mack est répertorié comme ayant effectué un stage dans la société Diplomatic Man, Inc. de Cam'ron en 2014. Vingt-six autres lettres similaires d'amis et de famille ont également été soumises.

Aljermiah "Nuke" Mack encourt une peine de 30 ans de prison. RDV le 24 février pour sa sentence...