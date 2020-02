Summer Walker va arrêter la musique après 2020

La chanteuse est "Over It" et veut arrêter la musique !

Mauvaise nouvelle pour les fans de Summer Walker...Elle veut arrêter la musique car elle souffre d'anxiété sociale. La chanteuse de R&B ne s'est jamais cachée sur ses problèmes d'anxiété et elle se confie souvent là-dessus.

Déjà en novembre dernier, elle avait annulé une partie de sa tournée "First and Last Tour" pour prendre soin d'elle. En plus de certains concerts, elle a également supprimé toutes les rencontres en backstage avec ses fans. Dans un post vidéo Twitter, elle s'excuse auprès des gens qui la suivent en expliquant qu'elle avait besoin de ça pour continuer de faire de la musique, mais aussi que sa personnalité introvertie n'était pas en adéquation avec les performances sur scène.

Cependant, mardi 11 février, la timide Summer Walker s'est saisie de son compte Instagram pour faire une annonce plus que radicale, elle écrit sur un écran noir en story : "lol c'est mort je ne ferai plus de musique après 2020". Elle serait donc prête à annuler toute sa carrière musicale d'ici un peu moins d'un an. Une triste décision quand on sait que la chérie de London on Da Track a cartonné avec son album "Over It" sorti en octobre 2019.

Durant une interview accordée à Apple Music Beats 1 et interrogée par Ari Lennox, Walker a justifié le titre de son projet par le fait qu'elle n'en pouvait plus de la célébrité et de l'industrie musicale.

Si on la prend aux mots, cette année serait la dernière pour profiter des nouveaux sons de la nouvelle chouchoute du R&B. Rappelons que Summer Walker est au programme du festival Coachella en avril prochain !