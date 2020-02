Ugly Mac Beer et F.Stokes dévoilent NY Parigo

Découvrez le nouveau son ici !

Du nouveau pour Ugly Mac Beer et F.Stokes avec le titre "NY Parigo" !

Des platines aux machines, il n'y avait qu'un pas, et naturellement c'est l'histoire d'Ugly Mac Beer qui a su s'emparer de la casquette de producteur. Ses expériences au sein de La Formule, ou en binôme avec Mister Modo lui ont permis de se faire un nom et d'imposer son style.

Ici, il s'associe avec le rappeur américain F.Stokes qui a plusieurs projets à son actif comme des albums, EP et collaborations. Et ce n'est pas la première fois que les artistes travaillent ensemble. On note avec Mister Modo & Ugly Mac Beer les morceaux "He's Alive", "Diggin In The Crates" et "Ghost to the Ghetto".

"NY Parigo", est une nouvelle collaboration entre le parisien et l'américain de Chicago, le tout mis en image par Seamus Haley. Dans ses lyrics, F.Stokes fait référence à la ville lumière et à la grosse pomme ainsi qu'au Hip-Hop. Quant à la prod boom-bap de Ugly Mac Beer, elle s'offre des scratchs dans la pure tradition des duo célèbres, comme Gang Starr ou Eric B & Rakim.

Les 2 univers des deux artistes se rencontrent parfaitement et donnent ce morceau 100% hip-hop comme on aime. Un vrai mix entre Paris et New York !