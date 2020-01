Drake balance un nouvel extrait de son projet avec Future !

Drake et Future n'en finissent plus d'affoler les fans avec leur projet commun.

Drake est sur tous les fronts depuis quelques semaines. Il faut dire qu'à part "Take Care", une compilation sortie en août un peu dans la précipitation, le rappeur n'a pas sorti de vrai album depuis "Scorpion" en 2018. Et l'air de rien, ça doit commence rà le démanger, c'est pour ça qu'il s'est impliqué dans tout un tas de projets depuis l'été dernier. Un projet commun avec Rick Ross a d'ailleurs été plus ou moins annoncé par ce dernier, et Drake semble également vouloir revenir en solo, comme le montrent la sortie de singles comme "War".

Mais aujourd'hui, c'est son projet commun avec Future qui nous intéresse, la suite de leur mixtape classique "What a time to be alive", sortie en 2015. Une tape à laquelle les fans réclamaient une suite, qui avait été teasée par Drake en 2019, sans plus d'informations. Puis, d'un coup, on a eu droit au clip de "Life Is Good". Et le projet a l'air assez avancé, puisque Drizzy vient de nous dévoiler un nouveau feat avec Future, "Desires", en postant un lien soundcloud directement via son compte instagram, comme pour indiquer que ce morceau serait bien dans le projet.

On a évidemment hâte de voir ce que ça va donner, maintenant que les deux artistes ont tous les deux atteint le rang de superstar planétaire, ce qui n'était pas forcément le cas à ce point, en 2015. Ils vont probablement s'entourer des meilleurs, d'ailleurs, Drake avait été aperçu aux côtés de DJ Khaled en studio, peut-être était-ce pour mixer une nouvelle collab avec Future...