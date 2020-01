Solidays : Niska et Aya Nakamura en tête d'affiche !

Le festival a dévoilé les premiers noms qui assureront le show en juin 2020 !

Depuis que les festivals mainstream se sont mis au rap, il y a quelques années, les programmation de ces grands événements sont scrutés plus que jamais. Et c'est normal, car comme le rap et la musique urbaine en général est le genre le plus écouté en France, on a droit à de très, très gros noms, et ce tous les ans. Certains, comme Romeo Elvis ou Lomepal, en ont même fait une spécialité, donnant à chaque fois des shows légendaires. Et l'édition 2020 des Solidays, qui se dérouleront du 19 au 21 juin prochain, ont commencé à dévoiler les noms de ceux qui assureront le spectacle.

Et comme promis, il y aura du lourd, puisque Niska et Aya Nakamura figurent parmi les têtes d'affiche de cette édition. On aura également droit à la présence de Rilès ou encore 47ter pour la scène rap, ainsi que d'autres vedettes comme Laurent Garnier, Matthieu Chedid, et plein d'autres. Tout ça a été annoncé via une petite vidéo postée sur le compte Twitter de l'événement. Avec des informations qui feront plaisir aux amateurs de festivals : 25 000 pass de 3 jours seront mis en vente au prix de 39 euros, lors de l'ouverture de la billetterie.

Cette ouverture aura lieu le 6 février à 12h, soyez prêts, car l'année dernière, 212 000 personnes se sont déplacées pour admirer les concerts. Et avec cette offre alléchante, nulle doute que cette année, il y aura encore plus de monde !