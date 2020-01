Kanye West reparle de Drake dans un nouveau titre !

Kanye West réfléchit sur sa relation avec Drake dans un nouveau son.

La relation de Drake et Kanye West est toujours tendue. Et le conflit continue d’influencer la musique des deux artistes. Preuve en est ? Kanye West va sortir "Wait For God", un son qui parle encore de son rival.

Kanye va lâcher un nouveau projet. Le titre du son ? "Wait For God". Il aurait été enregistré en même temps que son album à succès "Jesus Is King". Et dans cette toute nouvelle musique, celui qui s'est confié sur son alcoolisme a nommé Drake à plusieurs reprises. Mais il semble donner un ton moins conflictuel que d'habitude. Rappelons quand même que les derniers échanges entre les deux rappeurs étaient tendus de ouf.

Des chanceux ont eu la possibilité d’entendre ce petit bijou. Mais vous le savez, à la rédac de Generations (oui on bosse les gars) on a enquêté et on peut donc vous résumer le bail. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il dit d’abord que Drake a emménagé dans son quartier de Calabasas : "La plus grande maison de Hidden Hills / Mais il est drôle / Il va déplacer le No. 1 rappeur / Quatre pâtés de maisons en bas de ma rue / Tu es drôle Dieu".

Poursuivons. Kanye s’adresse plus tard à Drake directement, et là, on a l’impression qu’il est chaud pour avoir une discussion avec son rival. En tout cas c’est ce qu’il laisse transparaître. Il lâche : "C’est drôle, j’allais chez Denny l’autre jour / J’étais à Westwood et j’ai vu un grand mec à la peau claire avec une barbe et tout / J’ai dit : On dirait Drake / Mais il était comme sur un skateboard / J’ai dit : Je sais que ça ne va pas être Drake sur un skateboard / J’ai dit : Je vais lui parler maintenant / Alors j’ai fait demi-tour".

On attend (petit un) la sortie du son, et (petit deux) la réaction de Drake. Ca va se fight ? Discuter ? A vos paris les gars !