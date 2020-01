Eminem : "Music To Be Murdered By" fait une entrée historique dans le Billboard

Son nouvel album, "Music To Be Murdered By" entre dans la légende !

Eminem a battu un nouveau record avec son onzième album studio, "Music To Be Murdered By" sorti le 17 janvier. En effet, dès sa sortie, le nouvel album de Slim Shady a fait son entrée en première position du Billboard 200, faisant de celui-ci son dixième projet consécutif démarrant en numéro 1 dans les charts.

Le rappeur vient tout juste de dépasser Kanye West qui en était à neuf. Eminem rejoint la liste de six artistes ayant atteint la première place du Billboard avec plus de 10 projets ou plus, on y retrouve par exemple Jay-Z avec 14 projets. Shady et Jigga sont maintenant les deux seuls rappeurs à avoir atteint cet exploit.

L'album d'Em comprend 20 morceaux dont des featurings avec Anderson .Paak, Young M.A, Royce 5'9, Black Thought, Skylar Grey, Don Toliver, Ed Sheeran et même le regretté Juice Wrld. C'est d'ailleurs dans sa collaboration avec Juice, intitulée "Godzilla" que Slim Shady a battu son record en rappant 229 mots en 30 secondes.

De plus, "Music To be Murdered By" s'est vendu à environ 280 000 exemplaires en première semaine et comptabilise près de 200 millions de streams. Le bon accueil de l'album est d'autant plus appréciable quand on sait que c'était une sortie surprise et qu'Eminem n'a fait aucune promo. D'ailleurs, il avait fait pareil avec son album "Kamikaze" sorti en 2018.

Niveau rap, d'autres artistes sont dans le top 10 du Billboard 200 comme Mac Miller et son album posthume, Post Malone, DaBaby et Roddy Ricch avec "Please Excuse Me For Being Antisocial".