Kodes dévoile son EP "La B" !

Découvrez le premier EP "La B" de Kodes.

Il y a peu, Kodes, originaire d’Evry, balançait la date de sortie de son premier EP "La B". L’EP est enfin dehors, au grand bonheur des fans. Comme annoncé par Kodes, le projet contient tout le concept "Méchant" ainsi que trois titres inédits. De nombreux membres de sa communauté ont été déçu de ne trouver que trois titres exclusifs mais heureusement pour eux, Kodes est prévoyant. L’artiste a balancé sur son Instagram qu’il préparait un "album de malade" avec de "très gros feats". On sait déjà de quoi est capable le rappeur en terme de featurings : on l’a entendu avec Cheu-B, Leto, 100Blaze et Cinco sur "Ultimate Trap" ou encore avec le duo Key Largo sur "Méchamment cru".

Kodes nous avait habitué à le mettre dans la case de "trappeur" avec ses titres posés sur le grondement des basses. Dans son EP "La B", il dévoile une nouvelle facette de son rap tout en gardant ses punchlines sales et ses flows décousus. "Détermination, rigueur, discipline, loyauté et reconnaissance", c’est grâce à cette devise que Kodes nous offre un projet si qualitatif.

L’EP "La B" de Kodes est disponible sur toutes les plateformes de streaming.