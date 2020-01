Kodak Black libéré en 2022 ?

Kodak Black est depuis des mois le symbole de la dénonciation des conditions de vie du Département fédéral correctionnel de Miami. Maintenant, il semble que tout le bruit qu'il a fait ait donné des résultats.

Selon TMZ, le rappeur a été transféré temporairement dans une prison fédérale d'Oklahoma City avant de s'installer dans un nouveau centre pénitentiaire du Kentucky. Les autorités ont également indiqué que sa date de libération était le 14 août 2022. Mais comme cette date tombe un dimanche, il pourrait être libéré quelques jours plus tôt.

Le natif de Floride, âgé de 22 ans, a accusé plusieurs agents correctionnels d'abus de pouvoir. Dans sa dernière publication sur Instagram, il indique clairement qu'il avait l'impression qu'il allait mourir derrière les murs du Miami FDC.

"Le lieutenant F. Arroyo a été très vindicatif envers moi et j'ai le fort sentiment que cela a quelque chose à voir avec le fait que je sois installé, lacé, meurtri et brutalement battu deux semaines avant mon rendez-vous. Il y a une grande conspiration dans ce bâtiment sur moi. Santiago Torres utilise à tort sa position au Miami FDC et abuse de son autorité. Elle a écrit des rapports d'incidents falsifiés sur moi, pour profiter des privilèges téléphoniques que j'obtiens une fois par semaine en isolement. De plus, je fais n'importe quoi pour prendre mon temps de gain afin que je rentre littéralement à la maison".