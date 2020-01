Naps annonce un nouvel album !

Naps sera très bientôt de retour avec un nouvel album, et on sait quand exactement !

Le rap marseillais se porte bien, depuis très longtemps. Après IAM, la FF, et les Psy 4 de la Rime, d'autres ont pris la relève, comme Jul ou Naps, en donnant à leur musique un côté encore plus ensoleillé, criard, énergique, bref : encore plus marseillais. Une réussite, qui se mesure au nombre de millions de vues provoqués par ces artistes. Et si on pensait, en début d'année, qu'on était sur le point de perdre Naps, les dernières informations vont plutôt dans le sens opposé, puisqu'on dirait bien qu'il s'apprête à sortir un nouvel album.

En effet, après avoir annoncé qu'il quittait la musique, avec fracas, l'artiste vient de poster sur Instagram un post qui ne laisse guère place au doute. On y voit Naps en photo, sur ce qui pourrait bien être une cover d'album, avec écrit en légende : "L'album sort le 28/02 inchAllah... Fin #CV MAMAM L'album". On a donc déja une date de sortie, le 28 février 2020, une possible cover, et peut-être même un nom, avec ce "#CV" mystérieux. On est donc bien loin des envies de départ à la retraite.

Ou peut-être que par le "fin", le rappeur annonce qu'il arrêtera après ça, même si on n'y croit pas trop. Dans tous les cas, Naps, rappeur multi-certifié, a l'air bien parti pour continuer à ambiancer les soirées d'été avec ses morceaux dansants efficaces.