Drake rend hommage à The Roots, Phonte, Elzhi et MF Doom

Drake écoute des classiques et le partage sur Insta !

Drake s'est offert une soirée souvenirs en passant la nuit entière à écouter des classiques. Déjà le mois dernier, pour les 50 ans de Jay-Z, Drizzy s'était filmé en train d'écouter les classiques du mari de Beyoncé le jour de son anniversaire pour lui rendre hommage.

Dans sa story Instagram de dimanche soir, le rappeur a cette fois-ci montré son respect aux artistes qui l'ont précédé. Il a notamment posté des photos de Phonte, The Roots, MF DOOM, Elzhi, Dwele, et bien d'autres qu'il a écouté durant cette séquence souvenirs. Il écrit dans le post : "J'ai passé ma nuit à écouter certains des meilleurs." Dans cette story, il salue d'autres figures du hip hop comme Slum Village.

Ce petit hommage qu'il leur a accordé nous renvoie à l'époque où Drake avait collaboré avec certains d'entre eux. En effet, au début de sa carrière, la deuxième mixtape de Drake intitulée "Comeback Season" sortie en 2007 comportait des featurings avec Dwele, Phonte et Elzhi.

Drake, qui a promis un nouvel album cette année et qui serait en studio, se sert peut-être de ces artistes pour nourrir son inspiration. Par ailleurs, en plus de cet album, on vous annonçait il n'y a pas très longtemps que Rick Ross avait toujours en tête de sortir un projet avec Drizzy. L'année s'annonce chargée pour le rappeur de Toronto ! On peut dire que 2020 a déjà très bien commencé avec "Life is Good" en feat avec Future que vous entendait sur Générations.

On vous tient au courant dès qu'on a du nouveau !