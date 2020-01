Snoop, Warren G, Obie Trice, D12 : la grosse tournée européenne !

Après avoir sorti son 17 ème album, "I Wanna Thank Me" , en août dernier, le rappeur de 48 ans a décidé de renouer le lien avec ses fans européen grâce à une tournée exceptionnelle. Uncle Snoop va réunir la crème des anciens du game dont Warren G , Obie Trice , D12 , et bien d’autres...

2019 a été la consécration pour Snoop ! Effectivement, après 25 ans de carrière aux côtés des plus grands, de Dr. Dre à Tupac en passant par Eminem ou encore Nate Dogg et Wiz Khalifa pour ne citer qu'eux, le chien fou du rap game a été célébré à sa juste valeur. Du rap au reggae en passant par le funk ou encore le gospel, la carrière de Snoop fût exemplaire et elle ne semble pas finie, il s’est vu honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame !