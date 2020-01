Megan Thee Stallion va sampler du Tupac !

Megan Thee Stallion tease un extrait bouillant où elle a samplé du 2Pac !

Le sample, c'est un art aussi vieux que le rap, qui consiste à reprendre des morceaux d'instrumentale, ou de piste vocale, et de rapper apr-dessus, ou d'en faire un refrain. Bien avant l'écologie, le Rap Game avait déjà compris qu'il fallait tout recycler, et les rappeurs se sont vite mis à poser sur les samples des plus célèbres musiciens du monde. Puis, sur ceux des plus célèbres rappeurs du monde, avec évidemment une tentation très forte de reprendre des petits bouts de sons de Tupac, rappeur qui a le plus influencé le monde avec son rap. Cette fois, c'est la rappeuse Megan Thee Stallion qui décide de relever le challenge.

Car rapper sur du 2Pac est un challenge, puisque votre prestation sera forcément comparée à celle du rappeur le plus légendaire de l'Histoire du rap. Mais rien ne fait peur à la jeune artiste de 24 ans, qui a un véritable talent pour le kickage, il faut l'avouer. Et Megan Thee Stallion a choisi, forcément, un classique, avec "I'd Rather Be Ya N.I.G.G.A", pas le plus facile. Son styliste a vendu la mèche sur Instagram, en publiant un extrait de la rappeuse interprétant le morceau, probablement est-ce un extrait du clip. Le son s'appellera "B.I.T.C.H.", et l'ambiance est donc au kickage, et aux culs qui twerkent.

Deux choses que Tupac appréciait particulièrement, on espère donc que de là-haut, il apprécie l'hommage. Le morceau dont on a l'extrait sera probablement présent sur le prochain album de Megan Thee Stallion, déjà extrêmement attendu par les fans.