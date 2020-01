Memphis Bleek veut défier Nas dans une "Rap War" !

"J'étais en feu à ce moment-là! Me sentant comme sur des roulettes dans le hood", se souvient-il. En plus d'être le protégé de Jay-Z , Bleek a expliqué ce qui l'a amené dans le beef en premier lieu.

Au cours de son passage dans un récent épisode de Drink Champs, Memphis Bleek a décrit son rôle dans le célèbre beef entre Nas et Jay-Z et s'est rappelé avoir l'impression de pouvoir affronter Nas dans la cabine.

En rejoignant le clash, Bleek s'est attaqué à Nas avec son single "My Mind Right" en 2000, avec des paroles faisant allusion à l'album "It Was Written" de Nas de 1996.

À l'époque, Bleek se souvenait vraiment avoir cru qu'il pouvait affronter Nas. Sans surprise, cette partie de l'histoire a fait éclater de rire toute la pièce, avec Bleek lui-même.

"Et dans votre esprit, vous pensiez que vous pourriez prendre Nas?", a demandé le présentateur. "Ouais! Qu'est-ce que tu veux dire par là!?", dit Bleek en riant. Memphis a également rappelé que Jay-Z était revenu après que Nas ait répondu par "Stillmatic"."Puis, quand il a riposté, c'est à ce moment-là que Hov m’a dit Yo Bleek, chill, j'ai compris", a-t-il déclaré.